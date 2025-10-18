Doi copii de 4 şi 8 ani, găsiţi înecaţi într-o baltă din judeţul Vaslui. Hainele lor erau pe malul apei

Doi copii în vârstă de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă din satul Docăneasa, comuna Vinderei, au informat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Vaslui, conform Agerpres.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituţiei, Daniel Ungureanu, cei doi copii dispăruseră de la ora 18:30 şi au fost găsiţi fără semne vitale de către localnici.

Poliţiştii fac cercetări

"Doi copii au fost găsiţi înecaţi, fără semne vitale, într-o baltă. Este vorba de un băiat de 4 ani şi o fetiţă de 8 ani, care erau dispăruţi de acasă de la ora 18:30.

Copiii nu sunt fraţi şi au fost găsiţi de localnici. Erau dezbrăcaţi, iar hainele erau pe malul apei. Au fost alocate la caz două ambulanţe SAJ B2 din Bârlad şi o ambulanţă ISU cu medic de la Vaslui. Au fost aplicate manevre de resuscitare la ambii copii, dar fără rezultat, aceştia fiind declaraţi decedaţi de medicul aflat la caz", a declarat Daniel Ungureanu.

Poliţiştii au demarat cercetări în acest caz şi urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.