Doi copii otrăviți cu mătrăgună au ajuns în stare gravă la spitalul din Turda

Doi copii otrăviți cu mătrăgună au ajuns în stare gravă la spital FOTO: Facebook/ DSU

Doi copii au ajuns în stare critică la urgențe, în Turda, intoxicați cu mătrăgună, a declarat Ovidiu Stănilă, managerul Spitalului Municipal Turda. 

El a declarat pentru TurdaNews că cei doi copii, de 3 respectiv 4 ani, au fost stabilizați la Turda, după care au fost transferați la un spital din Cluj.

Circumstanțele în care cei doi minori s-au intoxicat cu mătrăgună nu sunt deocamdată cunoscute, iar acest lucru va fi stabilit de o anchetă a poliției. 

Unul dintre copii a fost ventilat mecanic de către medici.

Mătrăguna este o plantă cu o toxicitate ridicată. Frunzele și bacele sunt extrem de toxice atunci când sunt ingerate, conținând alcaloizi de tropan.

