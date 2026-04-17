Două cutremure, vineri, în România. Ce magnitudini au avut şi unde s-au produs

<1 minut de citit Publicat la 18:11 17 Apr 2026 Modificat la 18:11 17 Apr 2026

Cutremur în România. Foto: Hepta

Două cutremure s-au produs vineri, 17 aprilie, în România. Primul seism, din judeţul Timiş, a avut o magnitudine de 2,9 grade pe scara Richter, iar celălalt, care a avut loc în zona seismică Vrancea - Covasna, a înregistrat o magnitudine de 2,6 grade pe scara Richter, potrivit datelor transmise de INFP.

În ziua de 17 Aprilie 2026 la ora 13:37:09 (ora locală a României) s-a produs în Banat, Timiş un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 4.6km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 49km S de Timişoara, 57km E de Zrenjanin, 61km S de Reşiţa, 61km NE de Pancevo, 74km N de Smederevo, 76km NE de Belgrade, 76km NE de Zemun, 97km S de Arad.

În ziua de 17 Aprilie 2026 la ora 16:37:29 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adâncimea de 114.7km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 42km SE de Sfântu-Gheorghe, 47km E de Braşov, 71km S de Buzău, 75km S de Focşani, 77km N de Ploieşti, 98km NE de Târgovişte.