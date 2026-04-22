Drumul către staţiunea Harghita Băi e blocat de zăpadă, contractele de deszăpezire au expirat. Navetiștii s-au întors acasă pe jos. FOTO: Captură video Antena 3 CNN

Este iarnă în toată regula la munte. Drumul către staţiunea Harghita Băi a fost complet blocat de un strat consistent de zăpadă. Drumarii nu au intervenit întrucât contractele de deszăpezire au expirat luna trecută. Cei care fac naveta de la Miercurea Ciuc au fost obligaţi să meargă pe jos.

În timp ce localnicii spun că nu au mai văzut de mult aşa ninsori în aprilie, meteorologii avertizează că vremea de primăvară se mai lasă momentan aşteptată.

Deși calendarul arată primăvară, iarna nu se lasă dusă din Harghita, a început să ningă marți dimineață, iar până la prânz stratul de zăpadă a ajuns la aproape 20 de centimetri. Stațiunea arată ca în timpul sărbătorilor de iarnă.

Drumul către Harghita-Băi nu este curățat deloc, iar stratul de zăpadă depășește 15 centimetri. Se circulă în condiții extreme de iarnă în aprilie. Drumarii nu mai au contract din 15 martie pentru deszăpezire.

Autobuzul de la Miercurea Ciuc la Harghita Bai nu a putut ajunge la destinație. Navetiști au fost nevoiți să vină acasă pe jos circa doi kilometri.

Meteorologii anunță că vremea rece va persista până spre finalul săptămânii, iar la altitudini mari sunt posibile noi ninsori. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să aibă mașinile echipate corespunzător.

