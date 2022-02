Drumul Vinului, proiect pentru dezvoltarea turismului viticol în Vâlcea | Constantin Rădulescu, preşedintele CJ Vâlcea: "Pornim pe un nou drum!"

Pornim pe un nou drum…Drumul Vinului! În cadrul unei întâlniri pe care am avut-o astăzi cu domnul Valeriu Stoica, fost ministru al Justiției și viceprim-ministru al Guvernului, am discutat despre un nou drum turistic, un proiect al Consiliului Județean Vâlcea, în parteneriat cu șase administrații locale, respectiv: Lungești, Mădulari, Sutești, Crețeni, Gușoeni și Ștefănești. Este vorba despre un „drum al vinului”, care se va întinde pe o distanță de 20 de km, un drum pe care turiștii să-l parcurgă din dorința de a degusta vinurile de Drăgășani direct din podgoriile acestei frumoase zone. Proiectul presupune modernizarea drumului, care pleacă din municipiul Drăgășani (strada Valea Caselor), traversează teritoriul celor șase comune menționate și ajunge în DN 67 B. Am dispus deja să inițiem parteneriatul și să începem elaborarea documentațiilor necesare acestui proiect, pe care îl vom realiza, alături de administrațiile locale, pentru dezvoltarea turismului viticol din județul Vâlcea.