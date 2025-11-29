Femei remarcabile ale Clujului au defilat la evenimentul de modă City Fashion Week. Daniela Tișe a purtat o ținută de designer

1 minut de citit Publicat la 22:38 29 Noi 2025 Modificat la 22:38 29 Noi 2025

Conform organizatorilor, prin stil și prezență, fiecare participantă devine un simbol al eleganței cu sens și al influenței pozitive în societate. Foto: captură Cluj24.ro

De peste 20 de ani, Cluj-Napoca este gazda principalului eveniment de modă din Transilvania: City Fashion Week. După succesul la ediția din 2024, City Women, moment în cadrul evenimentului care reunește cei mai apreciați designeri români, a revenit și la ediția din 2025. Printre femeile „remarcabile” ale orașului, invitate să defileze, a fost și Daniela Tișe, psihoterapeut și soția președintelui Consiliului Județean Cluj. Aceasta a purtat o ținută semnată de designerul Mia Ardelean, potrivit Cluj24.ro.

City Fashion Week este principalul eveniment de modă din Transilvania, aflat în centrul creativității, inovației și stilului, recunoscut pe plan național și internațional, potrivit organizatorilor.

Evenimentul reunește anual la Cluj cei mai apreciați designeri români sub sloganul „Designerii români își dau întâlnire la City Fashion Week”. Este o platformă unică de lansare a colecțiilor, unde energia debutanților se împletește cu experiența și rafinamentul designerilor consacrați.

O serie de femei remarcabile ale Clujului, „profesioniste, lideri, creatoare de schimbare și voci autentice ale comunității”, au fost invitate să defileze pe scenă. Printre ele s-a numărat și Daniela Tișe, psihoterapeut și soţia preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

Alături de Daniela Tişe, pe scenă au mai urcat Diana Găucă, Iulia Bucur-Roman, Denisa Petrehuș, Irina Ionescu, Loredana Pop, Camelia Mărginean, Cristina Pintilie Șendrea, Romina Sabou, Ramona Turc, Ana Iacob, Margareta Tighinean, Anca Ghimpu.

Conform organizatorilor, prin stil și prezență, fiecare participantă devine un simbol al eleganței cu sens și al influenței pozitive în societate.

„City Women nu este doar o prezentare de modă – este o celebrare a forței feminine, a echilibrului între carieră, implicare socială și autenticitate”, au precizat organizatorii.

City Fashion Week este organizat de Ștefan Farrell și aduce în fața publicului „cele mai noi tendințe, colecții exclusive și proiecte care susțin diversitatea și talentul”, mai arată organizatorii.