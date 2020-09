Femeie concediată pentru că a intrat în izolare, după ce fiica sa a fost confirmată cu COVID: ”M-au dat afară ca pe un câine”

Imediat ce a anunțat angajatorul că este contact direct al fiicei sale, confirmată cu coronavirus, acesta a concediat-o. Patronul a susținut că femeia se afla în perioada de probă, deci contractul s-ar fi putut încheia unilateral.

„Imediat ce am aflat de rezultatul pozitiv al fiicei mele, am sunat la DSP care mi-a spus că trebuie să mă carantinez întrucât locuiesc împreună cu ea, ceea ce am și făcut, m-am izolat alături de soțul meu. Am anunțat angajatorul că în perioada 13-26 august nu voi putea merge la serviciu fiind în izolare, urmând ca după aceste zile să iau de la medicul de familie un certificat doveditor. Pe 27 august m-am prezentat la serviciu, ca să aflu că al meu contract de muncă a fost încheiat în data de 18 august, pe motiv că am lipsit. A fost un șoc mai ales că abia mă angajasem. M-au dat afară ca pe un câine”, a povestit Simona R pentru Ziarul de Bacău.