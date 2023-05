Reacţia unei femei care a găsit un bilet cu un mesaj dramatic într-un mijloc de transport din Satu Mare: "Mă gândesc că poate fi un copil"

O femeie din Satu Mare a găsit într-un mijloc de transport un bilet în care cineva anunța că va comite un gest extrem.

Sursa foto: Pexels | Pixabay

Marcată e mesajul din biletul găsit în într-un autobuz aparținând Transurban, femeia s-a adresat șoferului apoi a luat legătura cu presa locală.

”Nu știu dacă fac bine sau nu, dar azi am venit cu autobuzul n.r. 13 de pe Botizului până în centru și am găsit un bilet cu un mesaj tranșant „Astăzi mă sinucid”. Nu știu ce să fac sau unde să apelez. Am anunțat șoferul și a zis că nu a văzut nimic.

Mă gândesc că poate fi un copil. Eu am luat autobuzul de pe Botizului, la ora 13.45. Și din senin a căzut un bilet, cred eu că era așezat pe marginea geamului.

Nu era nimeni nici în spate nici în față. Biletul l-am găsit pe al doilea scaun în spatele șoferului”, a povestit femeia, pentru presasm.ro.

În acest context, reprezentanții Transurban au dispus imediat verificări ale imaginilor surprinse de sistemul de supraveghere audio-video din autobuzul în cauză, în vederea identificării persoanei care a lăsat biletul, notează sursa citată.