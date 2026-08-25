Festivalurile din Sighișoara îi deranjează pe locuitorii din Cetatea Medievală. Zgomotele sunt prea mari, amplificate de arhitectură

Zgomotul de joasă frecvenţă are unde lungi care fac structurile masive să vibreze / sursă foto: Getty Images

Mai mulţi locuitori din Cetatea Medievală Sighişoara, alături de o serie de agenţi economici şi de Parohia Romano-Catolică, au sesizat Consiliul Local Sighişoara cu privire la disconfortul fonic din timpul festivalurilor, arătând că arhitectura istorică amplifică poluarea fonică prin efectul de "Canion Urban", notează Agerpres.

„La manifestările din ultimii ani, sunetul înregistrat era mult peste limita legală (100-110 dB), punându-se astfel în pericol integritatea sitului UNESCO. Clădirile medievale din Cetatea Sighişoara influenţează acustica într-un mod unic, agravând substanţial efectele zgomotului peste limita legală. Iată mecanismele fizice prin care arhitectura istorică amplifică poluarea fonică: 1. Efectul de 'Canion Urban' (Urechea de Pisică). Străzile medievale sunt foarte înguste, iar clădirile sunt înalte şi lipite unele de altele.

Sunetul produs de o scenă nu se poate dispersa în atmosferă. El este prins între faţade şi sare de pe un perete pe altul, creând un ecou continuu. Acest lucru face ca zgomotul să pară mult mai puternic şi mai agresiv decât într-un spaţiu deschis", au arătat semnatarii petiţiei.

Petiţionarii au spus că, de asemenea, zgomotul este accentuat şi de materialele rigide şi reflective, în sensul că aceste clădiri istorice sunt construite din piatră groasă, cărămidă masivă şi tencuieli care s-au fragilizat de-a lungul sutelor de ani, iar străzile sunt pavate cu piatră cubică.

„Aceste materiale au un indice de absorbţie fonică aproape de zero. Ele funcţionează ca nişte oglinzi pentru sunet, reflectând undele sonore în proporţie de peste 90% în loc să le absoarbă", se arată în petiţie.

Zgomotul de joasă frecvenţă (bass-ul din muzica modernă), mai susţin semnatarii, are unde lungi care fac structurile masive să vibreze.

„Zidurile groase de piatră şi pivniţele boltite ale clădirilor medievale acţionează ca nişte cutii de rezonanţă (similare corpului unei chitare). Chiar dacă geamurile sunt închise, bass-ul pătrunde prin structura clădirii, generând acea vibraţie deranjantă în pereţi şi mobilier (...).

Multe clădiri din siturile UNESCO păstrează (sau sunt obligate să păstreze) tâmplărie din lemn care nu se închide perfect etanş. Lipsa garniturilor moderne şi a geamurilor cu straturi multiple de izolare fonică permite sunetului aerian (vocile, muzica de înaltă frecvenţă) să pătrundă cu uşurinţă în interiorul locuinţelor”, se mai arată în petiţie.

Semnatarii au solicitat autorităţilor ca la manifestările viitoare să verifice dacă organizatorii evenimentelor au avizele legale şi dacă respectă nivelul maxim de decibeli aprobat prin protocol, dar şi să aplice sancţiuni legale acestora, în cazul în care se constată încălcarea limitelor fonice.

„Să impuneţi, pentru evenimentele viitoare, măsuri stricte de limitare a volumului instalaţiilor de sonorizare (cum ar fi limitatoare electronice de decibeli) şi respectarea cu stricteţe a programului de linişte după ora 23:00. Menţionăm că ne dorim ca Sighişoara să organizeze aceste evenimente pe viitor, dar respectând normele legale mai sus menţionate”, au mai arătat semnatarii.