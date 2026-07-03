Fetiță de 6 ani, aflată în vacanță la bunici, ucisă de un camion în Maramureș. Surse: Șoferul implicat în accident e un fost polițist

Autovehicul și bicicletă implicate într-un accident rutier. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O fetiță de 6 ani, venită în vacanță la bunicii săi din Vișeu de Jos, județul Maramureș, și-a pierdut viața, joi dimineață, după ce a fost lovită de un camion încărcat cu materiale de construcții, în timp ce se plimba cu bicicleta pe același sens de mers cu autovehiculul. Potrivit surselor Antena 3 CNN, la volan se afla un fost polițist de ordine publică, care, după producerea accidentului, a părăsit locul faptei. Aceleași surse susțin că tatăl copilei este ofițer în cadrul comandamentului NATO de la Sibiu.

Poliția Maramureș a transmis că accidentul s-a produs în jurul orei 09:35, după ce polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, pe raza localității Vișeul de Jos.

La fața locului au intervenit și polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus. Din primele verificări a reieșit că un bărbat în vârstă de 52 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi surprins și accidentat o minoră de 6 ani care se deplasa pe o bicicletă, pe același sens de mers.

Din nefericire, echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul copilei.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Potrivit polițiștilor, din verificările efectuate până în acest moment a rezultat că bărbatul ar fi părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia și pentru dispunerea măsurilor legale.