Furnizarea apei se va întrerupe două zile în Curtea de Argeş şi în trei comune limitrofe, pentru lucrări la staţia de tratare

Locuitorii din Curtea de Argeş şi comunele limitrofe rămân fără apă de mâine până duminică.

Primăria Curtea de Argeş a anunţat, joi, că furnizarea apei se va întrerupe două zile în municipiu şi comunele limitrofe, pentru lucrări la staţia de tratare de la Cerbureni, potrivit Agerpres. Localnicii nu vor mai avea apă începând de vineri, de la ora 22:00, şi până duminică, la ora 16:00.

"La Staţia de tratare a apei de la Cerbureni se fac, începând de vineri, 27 martie, lucrări importante în vederea rezolvării problemei apei. În afara lucrurilor care s-au făcut deja, acum se trece la reabilitare a filtrelor şi a instalaţiei hidraulice din galeria edilitară a filtrelor.

Ca să poată fi făcută această operaţiune este nevoie ca o parte a galeriei de conducte să fie izolată, iar din acest motiv apa va fi oprită la Curtea de Argeş şi în comunele Băiculeşti, Valea laşului şi Valea Danului", se arată într-o informare transmisă de Primăria Curtea de Argeş pe Facebook.

Conform aceleiaşi surse, societatea Aquaterm a precizat că furnizarea apei va fi oprită de vineri de la ora 22:00 şi până duminică la ora 16:00. Lucrările se vor desfăşura fără întrerupere în acest interval de timp.

"Atenţie, însă - după repornirea Staţiei de tratare este posibil că apa să aibă o turbiditate mai mare, iar reumplerea şi punerea în presiune a întregii reţele să dureze circa 12 ore în funcţie de consum şi avarii", se mai menţionează în informare.

Administraţia locală reaminteşte că, după declanşarea crizei apei potabile la finalul anului trecut, a pus la dispoziţia populaţiei, împreună cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 20 de bazine cu apă potabilă alimentate în permanenţa de o cisternă a pompierilor. De asemenea, apa de la izvorul Pod Progresul şi de la forajul din curtea mănăstirii Curtea de Argeş este potabilă.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Argeş a decis, în luna februarie, instituirea stării de alertă pentru 30 de zile în municipiul Curtea de Argeş, după depistarea bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie.

Ca urmare a creşterii turbidităţii, în contextul lucrărilor efectuate la amenajarea hidroenergetică Vidraru, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a informat, încă din data de 10 noiembrie, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni. Ulterior a fost depistată în apă şi bacteria Clostridium perfringers.

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeş, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.