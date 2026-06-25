Hrănirea păsărilor a fost interzisă în mai multe cartiere din București: Amenzi uriașe pentru cei care dau mâncare la porumbei

1 minut de citit Publicat la 11:38 25 Iun 2026 Modificat la 11:38 25 Iun 2026

Porumbei lângă o fântână din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Consiliul Local al Sectorului 2 din București a adoptat miercuri un proiect de hotărâre care înăsprește sancțiunile pentru mai multe fapte considerate contravenții pe domeniul public, inclusiv pentru hrănirea porumbeilor și a altor păsări în spațiile publice. Amenzile pot ajunge să depășească 10.000 de lei.

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru și 6 abțineri și face parte dintr-un demers de actualizare a sistemului de amenzi aplicabile pe raza sectorului.

Potrivit documentului, măsura a fost propusă în urma solicitărilor venite din partea Poliției Locale, care a invocat necesitatea descurajării comportamentelor ce afectează ordinea publică, siguranța cetățenilor și mediul urban.

Noile prevederi vor intra în vigoare la 30 de zile după aducerea lor la cunoștința publicului.

Ce amenzi riscă cei care hrănesc păsările pe domeniul public

Conform regulamentului adoptat, persoanele care amplasează recipiente cu hrană sau aruncă mâncare pe străzi, trotuare, în parcuri, pe pervazuri, jardiniere ori aparate de aer condiționat vor putea fi sancționate cu amenzi cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei.

În cazul persoanelor juridice, amenzile vor fi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei.

Autoritățile locale susțin că măsura este necesară pentru combaterea problemelor de igienă și salubritate generate de hrănirea necontrolată a păsărilor în spațiile publice.

Pe lângă amendă, contravenienții vor putea fi obligați să îndepărteze recipientele cu hrană de pe domeniul public și să efectueze lucrări de salubrizare și igienizare a zonei afectate.

Amenzi duble pentru cei care nu respectă măsurile dispuse

Proiectul prevede și sancțiuni suplimentare pentru persoanele care nu se conformează măsurilor stabilite prin procesul-verbal de contravenție.

Dacă obligațiile impuse de autorități nu sunt îndeplinite în termenul stabilit, contravenientul poate primi o nouă amendă, al cărei cuantum maxim poate ajunge la dublul sancțiunii aplicate inițial.

Astfel, valoarea totală a sancțiunilor poate crește semnificativ pentru cei care ignoră măsurile dispuse de autorități.

Ce cartiere sunt în Sectorul 2 din București

Sectorul 2 se întinde din zona centrală a Bucureștiului până în partea de nord-est a orașului și include atât zone rezidențiale istorice, cât și cartiere aflate în plină dezvoltare. Printre acestea se numără:

Colentina;

Tei;

Floreasca (parțial);

Obor;

Iancului;

Pantelimon (parțial);

Fundeni;

Baicului;

Andronache;

Ștefan cel Mare;

Vatra Luminoasă;

Pipera (parțial);

Moșilor;

Foișorul de Foc;

Bucur Obor;

Ferdinand;

Lacul Tei.