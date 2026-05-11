Imagini cu inundaţiile provocate de furtunile, însoţite de grindină, în unele judeţe. În Buzău a fost cod portocaliu de ploi torenţiale

Inundaţii în satul Leiculești, judeţul Buzău, care a fost sub cod portocaliu de furtuni. Sursa colaj foto: captură video Facebook/Meteoplus

Vremea extremă a creat haos în mai multe judeţe din ţară în cursul zilei de duminică. În Buzău a fost cod portocaliu de ploi torenţiale, iar cantităţile mari de apă, care au trecut de 90 de litri pe metru pătrat, au provocat inundaţii devastatoare. Torenţii puternici au măturat tot în cale pe o porțiune de mai mulţi kilometri. Ploile, vântul şi căderile de grindină vor continua şi luni, au anunţat meteorologii, care au mai transmis că, începând de marţi, vremea se răceşte din cauza unei mese de aer care va ajunge deasupra României.

O viitură puternică produsă pe râul Nișcov a devastat satul Leiculești, din județul Buzău. Apele învolburate au măturat totul în calea lor pe o distanță de aproximativ cinci kilometri, iar un podeț a fost rupt de furia torenților, lăsând în urmă un crater uriaș.

Autorităţile au lucrat din greu ieri pentru a face o altă cale de acces. Probleme sunt şi în alte două localităţi, unde se poate ajunge în prezent doar pe punţi pietonale.

Iar în Cluj după o vijelie puternică, în doar câteva minute, mai multe zone au fost acoperite complet de grindină. Probleme au fost şi pentru şoferi, în trafic.

Începând din această după-amiază şi spre seară, meteorologii au anunţat averse ce pot avea caracter torenţial, intensificări de vânt, căderi de grindină şi rafale de vânt de până la 50 km/h, asociate precipitaţiilor.

Vremea capricioasă se va înregistra în zona Banatului, dar şi în Crişana, Maramureş şi în cea mai mare parte a Transilvaniei. Potrivit meteorologilor, vor fi ploi şi în unele regiuni din Oltenia şi pe spaţii restrânse în restul teritoriului.

În urma ploilor care vor cădea pe parcursul zilei de astăzi, cantităţile de apă vor fi însemnate: 20 - 30 l/mp, local, însă, izolat, se pot înregistra peste 40 l/mp.

Începând de mâine, vremea intră într-un proces de răcire din cauza unei mese de aer care va pătrunde în zona ţării noastre şi va influenţa temperaturile de peste tot