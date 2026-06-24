Imagini cu parcările din Pantelimon şi de la Arena Naţională, pe care Primăria Bucureşti le dă în folosinţă de la 1 iulie. Ce tarife au

Parcările din Pantelimon şi de la Arena Naţională, pe care Primăria Bucureşti le dă în folosinţă de la 1 iulie. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că, de la 1 iulie, dă în folosință două mari parcări cu plată, care însumează 1.746 de locuri. Dintre acestea, aproape 500 sunt la park & ride-ul din Pantelimon, iar restul în zona celui mai mare stadion din ţară, Arena Naţională. Tarifele pleacă de la 5 lei/oră şi ajung până la 500 lei/lună, în funcţie de abonament.

"De la 1 iulie, dăm în folosință două mari parcări cu plată, care însumează 1.746 de locuri. Este vorba despre Park & Ride-ul de la Pantelimon și despre parcarea de la Arena Națională.

› Vezi galeria foto ‹

Ambele au zăcut nefolosite de 4, respectiv de 15 ani, de când au fost construite. Cea de la Pantelimon se transformase într-un depozit auto, plin de mizerie.

Primarul Ciprian Ciucu a edificat situația lor și le-a dat în exploatare Companiei Municipale de Parking. În ultimele săptămâni, le-am igienizat, le-am pus la punct și, de la 1 iulie, le deschidem porțile.

PARCAREA PUBLICĂ „LIA MANOLIU” (ARENA NAȚIONALĂ)

- Are 1.248 de #locurideparcare, dintre care 31 de locuri sunt rezervate persoanelor cu dizabilități, iar 31 sunt destinate categoriei „mama și copilul”;

- Însumează peste 30.200 mp, are parter și trei niveluri;

- Accesul se face din Bulevardul Basarabia, prin căile special amenajate pentru intrare și ieșire.

PARK & RIDE PANTELIMON

- Are 498 de locuri de #parcare, dintre care 6 sunt rezervate persoanelor cu dizabilități și alte 6 sunt destinate categoriei „mama și copilul”;

- Însumează peste 4.500 mp și e dispusă pe trei niveluri;

- Accesul se face din Șos. Pantelimon", a transmis PMB.

Ce tarife au şi cum plătesc şoferii

TARIFE

➡️ 5 lei/oră;

➡️ 30 lei/zi;

➡️ 500 lei/lună pentru abonamentele de tip zonă unică;

➡️ 50 lei/lună pentru abonamentele de tip riveran.

Cum plătiţi

Parcarea de la Arena Națională se poate plăti prin aplicația oficială Parking București, aplicația parteneră Am Parcat, prin scanarea codurilor QR și parcometrele instalate la locație.

Pentru parcarea de la Pantelimon, deocamdată aveți la dispoziție doar plata prin abonamente de zonă unică și de riveran, dar și plată în numerar, la parcometrele din interior.