Imagini șocante cu o femeie care își bate fiica pe stradă, la Constanța. Când trecătorii intervin, le strigă: „Luați-o și creșteți-o!”

O femeie își agresează fiica pe stradă, la Constanța FOTO: captură video Antena 3 CNN

Martorii au surprins imagini scandaloase pe o stradă din Constanța, cu o femeie care își bate fetița. Trecătorii sunt cei care au intervenit după ce mama a început să o tragă pe fetiță de păr și să o lovească. Protecția Copilului și Poliția s-au autosesizat după ce imaginile au apărut în spațiul public.

Incidentul s-a petrecut duminică 5 iulie, în zona Tomis 3. Unul din martorii incidentului a intervenit și i-a cerut femeii să se oprească, dar reacția acesteia a fost una impulsivă, spunând pe un ton agresiv că fiica ei a „disperat-o”.

Vă avertizăm că imaginile din videoclipul de mai jos vă pot afecta emoțional

În filmare se vede cum femeia își îmbrâncește fiica minoră și o trage de păr. Când trecătorii au luat-o la întrebări, femeia devine și mai agresivă:

Trecător: Cum vă comportați așa cu ea?... Sun la poliție...

Mamă: Haideți, luați-o și creșteți-o!

Trecător: Sun la protecția copilului!

În acest moment, femeia își împinge fiica spre oamenii care i-au luat apărarea dând de înțeles ca dacă intervine Protecția Copilului ea este este mulțumită, apoi se întoarce și pleacă, dar se întoarce lângă fiica ei, în timp ce le explică trecătorilor că nu are nevoie de sfaturi pentru a-și crește copiii.