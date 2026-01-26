Încă un primar de oraș din România anunță că reduce o parte din noile impozite și taxe locale pe 2026, „la nivelul anului trecut”

Orașul Calafat. Sursa foto: Facebook/ Primăria Municipiului Calafat

Primarul municipiului Calafat, Mihai Cotea, a publicat vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj în care anunță că va iniția modificări ale hotărârii de Consiliu Local privind noile taxe și impozite locale stabilite pentru 2026. El a afirmat că a ascultat preocupările cetățenilor, și va cere reducerea impozitelor la nivelul de anul trecut, acolo unde este posibil.

În mesajul său, primarul Cotea spune că unele taxe vor fi scăzute și că va propune un amendament în cadrul ședinței de Consiliu Local pentru a readuce la nivelul anului anterior tot ceea ce este posibil, precizând că reducerea se va aplica în principal la taxele pentru mașini, întrucât în cazul impozitelor pe imobile nu pot fi modificate toate în acest fel.

„Voi propune un amendament în timpul ședinței prin care taxele și impozitele să fie readuse la nivelul anului trecut. Din păcate le putem scădea doar la autovehicule, nu și la imobile, dar vom reduce la nivelul anului trecut tot ce este posibil.”, a precizat el.

Edilul și-a asumat responsabilitatea deciziilor și a subliniat că acestea sunt motivate de dorința de a nu suprasolicita financiar familiile, pensionarii sau antreprenorii locali, pentru care noile taxe ar fi reprezentat dificultăți semnificative. În postare, primarul a spus că își asumă orice risc legal sau politic necesar pentru a proteja locuitorii municipiului.

Tot săptămâna trecută, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a decis să modifice politica fiscală locală după ce majorările de impozite și taxe locale adoptate la începutul acestui an au stârnit reacții puternice din partea cetățenilor. Măsurile inițiale prevedeau, între altele, impozite mai mari pe autoturisme. Ca răspuns, edilul a declarat că împreună cu Consiliul Local va readuce impozitele pentru proprietăți la nivelul minim permis de lege și își va adapta taxele pentru mijloacele de transport în sensul reducerii lor la nivelul de anul trecut sau la minimul legal. Locuitorii au fost rugați să nu plătească încă taxele până la adoptarea modificărilor, iar celor care au plătit deja li se va restitui diferența.