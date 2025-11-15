Incendiu la o pensiune din Tulcea: aproape 50 de oameni s-au autoevacuat, iar administratorul clăririi a suferit arsuri

1 minut de citit Publicat la 21:22 15 Noi 2025 Modificat la 21:25 15 Noi 2025

La izbucnirea incendiului, în interiorul clădirii se aflau 31 de turişti. Sursa foto: ISU Tulcea

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă seara la o pensiune din Mahmudia, judeţul Tulcea, iar aproape 50 de persoane s-au autoevacuat imediat ce s-a dat alarma. La sosirea pompierilor, focul se manifesta la acoperișul unității de cazare şi au decis să intervină pe toate laturile clădirii pentru a limita propagarea incendiul și la acoperișul unității de alimentație publică. Administratorul pensiunii a suferit arsuri la membrele superioare şi a fost tratat la faţa locului, el refuzând să fie dus la spital, potrivit Agerpres.

Peste 20 de pompieri, 4 autospeciale de stingere, o autoscară şi SVSU Mahmudia intervin pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la o unitate unitate de cazare şi alimentaţie publică din localitatea Mahmudia, anunţă ISU Tulcea.

''Incendiul se manifestă la acoperişul unităţii de cazare, cu flacără deschisă, iar pompierii intervin pe toate laturile clădirii pentru a limita propagarea incendiul şi la acoperişul unităţii de alimentaţie publică'', informează sursa citată.

La izbucnirea incendiului, în interiorul clădirii se aflau 31 de turişti – 26 de adulţi şi 5 minori, dar şi 15 angajaţi. Toţi au reuşit să se autoevacueze până la sosirea primelor echipaje de stingere.

Din fericire, nu sunt înregistrate victime. Administratorul pensiunii care prezenta mici arsuri la membrele superioare a refuzat transportul la spital, a precizat ISU.