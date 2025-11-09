Incendiu puternic la o pensiune din Gura Humorului, mansarda s-a făcut scrum. O femeie a fost găsită carbonizată

<1 minut de citit Publicat la 08:40 09 Noi 2025 Modificat la 08:40 09 Noi 2025

Incendiu puternic la o pensiune din Gura Humorului, mansarda s-a făcut scrum. FOTO Antena 3 CNN

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la mansarda unei pensiuni din Gura Humorului. O femeie care, inițial, fusese dată dispărută, a fost găsită carbonizată. Flăcările au afectat o suprafață de 400 de metri pătrați.

Incendiul a fost anunțat la 112 în jurul orei 5:00, iar la fața locului au intervenit pompierii militari de la subunitățile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului și Cornu Luncii, cu 8 autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, anunță autoritățile.

FOTO captură video NewsBucovina.ro

Din clădire s-au evacuat șapte persoane, printre care și un copil.

FOTO captură video NewsBucovina.ro

Incendiul a fost localizat, au anunțat pompierii.