Incendiu puternic la o pensiune din Gura Humorului, mansarda s-a făcut scrum. O femeie a fost găsită carbonizată

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la mansarda unei pensiuni din Gura Humorului. O femeie care, inițial, fusese dată dispărută, a fost găsită carbonizată. Flăcările au afectat o suprafață de 400 de metri pătrați.
Incendiul a fost anunțat la 112 în jurul orei 5:00, iar la fața locului au intervenit pompierii militari de la subunitățile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului și Cornu Luncii, cu 8 autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, anunță autoritățile.
FOTO captură video NewsBucovina.ro
Din clădire s-au evacuat șapte persoane, printre care și un copil.
FOTO captură video NewsBucovina.ro
Incendiul a fost localizat, au anunțat pompierii.