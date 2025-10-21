Incendiu puternic la școala din Lovrin, în județul Timiș: Arde acoperișul, există pericol de propagare la o casă învecinată

<1 minut de citit Publicat la 13:02 21 Oct 2025 Modificat la 13:06 21 Oct 2025

Un incendiu de proporții a izbucnit marți, 21 octombrie 2025, la Școala Gimnazială din comuna Lovrin, județul Timiș. Sursa foto: Antena 3 CNN

Un incendiu de proporții a izbucnit marți, în jurul orei 12:20, la Școala Gimnazială din comuna Lovrin, județul Timiș. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii de învățământ, existând pericol de propagare la o locuință învecinată.

UPDATE 13:05 Aproximativ 80 de persoane s-au autoevacuat în siguranță. Incendiul este localizat, se manifestă cu ardere generalizată la acoperișul clădirii și al casei învecinate, pe o suprafață de aproximativ 400 mp.

Știrea inițială: La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere din cadrul Secției de Pompieri Sânnicolau Mare, alături de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Lovrin și Biled. În sprijin se deplasează și o autospecială de stingere și o autoscară mecanică din cadrul Detașamentului 1 Timișoara.

De asemenea, o ambulanță SAJ a fost trimisă la locul intervenției.

Potrivit primelor informații, elevii și profesorii s-au autoevacuat înainte ca incendiul să se extindă, nefiind semnalate victime până la acest moment.

Pompierii acționează pentru limitarea extinderii flăcărilor și pentru protejarea casei aflate în imediata apropiere.

Intervenția este în desfășurare, iar misiunea este în dinamică.