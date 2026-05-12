Începe primul tratament de combatare a ţânţarilor, în Bucureşti. Primăria a anunţat când şi unde vor avea loc acţiunile de dezinsecţie

1 minut de citit Publicat la 18:29 12 Mai 2026 Modificat la 18:29 12 Mai 2026

Începe primul tratament de combatare a ţânţarilor, în Bucureşti. Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis, marţi, că demarează primul tratament de combatere a țânțarilor adulți, în 2026. Acţiunile de dezinsecţie vor avea loc pe aliniamentele stradale, în parcuri, dar şi pe străduţele dintre blocuri. Acest prim tratament durează aproximativ o săptămână, în funcție de condițiile meteo şi se fac mecanizat, pe timp de noapte, în intervalul orar 22.00 – 05.00.

"Mâine seară (n.r. - miercuri), începem primul tratament de combatere a țânțarilor adulți. Acționăm etapizat în tot orașul, pe tot ce înseamnă spațiu verde. Astfel:

Miercuri – pe aliniamentele stradale

– pe aliniamentele stradale Joi – în toate parcurile

– în toate parcurile De vineri – intrăm pe străzile mici din cartiere, grădini de bloc, locuri de agrement, terenuri de sport, parcări publice, depouri, cimitire, piețe, târguri și alte spații deschise.

Acest prim tratament durează aproximativ o săptămână, în funcție de condițiile meteo. Iar până în toamnă sunt programate, în total, 14 tratamente de combatere a țânțarilor.

Vor fi alternate cu alte 14 tratamente de combatere a larvelor de țânțari, care se aplică pe malurile și luciurile de apă ale tuturor lacurilor din salba de lacuri a Bucureștiului.

Până acum, Compania Municipală Eco Igienizare a făcut deja două astfel de larvicidări. Acțiunile de dezinsecție se fac mecanizat, pe timp de noapte, în intervalul orar 22.00 – 05.00. Cele de larvicidare pe timp de zi. Sunt folosite produse avizate de Ministerul Sănătății, care nu pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor", a mai comunicat instituţia.