Jaf de 2 milioane de euro din conacul unui cunoscut milionar italian, în Corbeanca: Fosta iubită i-ar fi furat inclusiv butonii de lux

Mașină de poliție. Imagine de arhivă. Sursa foto: Antena 3 CNN

O tânără este acuzată că ar fi participat la furtul de aproximativ două milioane de euro din conacul unui cunoscut milionar italian, din Corbeanca, lângă București. Femeia împreună cu tatăl său au fost reținuți, urmează să fie prezentată în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. În urma perchezițiilor efectuate la locuințele celor doi, polițiștii au recuperat o parte importantă dintre bunurile reclamate ca fiind furate, estimate la aproximativ un milion de euro.

Din informațiile apărute pe surse, cei doi ar fi fost împreună și au doi copii, iar în presa de cancan există mai multe declarații făcute de designer, de-al lungul timpului, în care o prezenta ca fiind soția sa.

Dar relația s-a stricat și au ajuns să se certe serios. În aprilie ar fi fost chiar emis un ordin de protecție, iar după asta femeia ar fi plecat din casă. Ulterior, italianul ar fi schimbat yala locuinței.

Sursele mai spun că, după ce ar fi aflat că el nu mai era în țară, femeia s-ar fi întors împreună cu tatăl ei și ar fi intrat cu forța în casă, de unde ar fi luat mai multe bunuri, pe care le-ar fi încărcat într-o dubă. După aceea, ar fi fost schimbate din nou yalele.

O parte dintre lucrurile dispărute ar fi fost găsite ulterior la noua ei locuință din Tunari, unde s-ar fi mutat după despărțire.

Domenico Perri ar fi fost lăsat inclusiv fără butonii de lux, de către fosta iubită cu care are doi copii

Victima este designerul italian Domenico Perri, prieten bun cu Joshua Castelano, care deține casa de modă Don Perri, potrivit surselor Antena 3 CNN, iar femeia cercetată ar fi fosta lui iubită cu care bărbatul are doi copii.

Sursele mai afirmă că între cei doi a existat un conflict înaintea presupuselor furturi. La 22 aprilie 2026, Poliția Buftea ar fi emis un ordin de protecție provizoriu în care designerul italian figura ca agresor. Ulterior, femeia ar fi renunțat la ordinul de protecție, iar bărbatul ar fi plecat în Italia.

La întoarcerea în România, acesta ar fi descoperit că yalele locuinței fuseseră schimbate și că din casă dispăruseră bani, bijuterii și numeroase bunuri de valoare.

Sursele Antena 3 CNN mai susțin că designerul are în prezent o relație cu influenceră, cunoscută pe TikTok, iar una dintre ipotezele vehiculate este că fosta parteneră ar fi acționat din răzbunare. Această ipoteză nu este confirmată oficial de anchetatori.

În aprilie, fosta iubită a cerut și a primit ordin de restricție împotriva milionarului

Potrivit unor documente privind măsurile dispuse de autorități, la data de 22 aprilie 2026 a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile față de numitul Perri Domenico.

Prin acesta s-a impus obligația de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față de C.S.A., indicată în calitate de victimă, precum și față de reședința acesteia din comuna Tunari. Totodată, din document reiese că victima nu a dorit montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere și nu a depus plângere penală.

Ce spun oficial anchetatorii

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, două persoane, tată și fiică, sunt cercetate pentru furt calificat cu consecințe deosebit de grave.

Anchetatorii susțin că, în perioada 20 februarie – 22 aprilie 2026 și în data de 27 aprilie 2026, cei doi ar fi pătruns în locuința unui cetățean italian din Corbeanca, precum și în două autoturisme ale acestuia, folosind fără drept chei și prin efracție.

Potrivit procurorilor, înainte de furt, suspecții ar fi dezactivat și distrus sistemele de alarmă și supraveghere video.

A rămas fără ceasuri de lux, un bolid Maserati, veselă de aur și mașini de cusut

Bunuri despre care se susține că ar fi fost furate:

4 ceasuri Patek Philippe Nautilus (model 5712/1A001)

1 ceas Patek Philippe Nautilus (model 5771/1A004)

1 ceas Audemars Piguet Royal Oak

22 perechi de butoni de lux (Cartier, Montblanc, Hermès etc.)

4 perechi de butoni din aur

2 laptopuri MacBook

1 telefon iPhone 16 Pro Max

2 mașini de cusut

1 portret Giorgio Armani cu semnătură originală

2 valize marca American Tourister cu articole vestimentare de lux

1 statuetă tip bust (Five Bone Chine)

1 televizor Samsung

veselă din aur

obiecte de igienă placate cu cristale Swarovski

accesorii pentru confecționarea articolelor vestimentare

piese de mobilier de lux

ustensile de bucătărie (unele din aur, altele placate cu aur)

bijuterii și accesorii diverse

documente personale

85.000 de euro

1 autoturism Maserati

Prejudiciul estimat este de aproximativ două milioane de euro.

În urma perchezițiilor efectuate în Ilfov și Călărași, polițiștii au recuperat o parte importantă dintre bunurile reclamate ca fiind furate, estimate la aproximativ un milion de euro.

În comunicatul Parchetului se precizează că inculpata este persoana „cu care cetățeanul italian avea o relație de concubinaj”.

Comunicatul oficial IPJ Ilfov Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov – Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au documentat activitatea infracțională a două persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, precum și pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere. În fapt, la data de 20 mai a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de către un cetățean străin cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracție în locuința sa, situată în comuna Corbeanca, de unde ar fi sustras mai multe bunuri de valoare. În urma cercetărilor efectuate și a activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, cu sprijinul specialiștilor criminaliști, s-a stabilit faptul că, în perioada februarie – aprilie 2026, persoanele bănuite ar fi pătruns în repetate rânduri în imobilul persoanei vătămate, atât prin folosirea unei chei autentice obținute anterior, cât și prin forțarea ușilor de acces. Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite ar fi dezactivat și sustras sistemele de alarmă și supraveghere video montate la imobil. Totodată, persoanele cercetate ar fi sustras numeroase bunuri și valori, printre care ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, articole vestimentare și accesorii aparținând unor mărci de lux, obiecte decorative și de mobilier, electrocasnice, echipamente electronice, documente personale, precum și importante sume de bani. De asemenea, dintr-un autoturism aparținând persoanei vătămate ar fi fost sustrași aproximativ 5.000 de euro. Prejudiciul total estimat în cauză este de aproximativ 2.000.000 de euro. În urma administrării probatoriului, la data de 24 iunie a.c., procurorul de caz a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de două persoane, un bărbat și o femeie, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. La data de 25 iunie a.c., polițiștii au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară la imobile situate în județele Ilfov și Călărași. În urma activităților desfășurate au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri susceptibile a proveni din săvârșirea infracțiunilor cercetate, precum și înscrisuri și terminale mobile utilizate de persoanele bănuite. Totodată, în cadrul perchezițiilor au fost descoperite și ridicate, în vederea efectuării de verificări de specialitate, arme și muniție deținute de o altă persoană, respectiv un pistol neletal, două arme de vânătoare și aproximativ 1.750 de cartușe de diferite calibre. Cu privire la acestea au fost sesizați polițiștii specializați din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. În urma activităților desfășurate, polițiștii au recuperat o parte semnificativă din bunurile sustrase, respectiv ceasuri de lux, bijuterii și alte obiecte de valoare, estimate la aproximativ 1.000.000 de euro. Cele două persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu propuneri procedurale. Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ilfov, Poliției Orașului Balotești, și I.P.J. Călărași. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale care se impun.