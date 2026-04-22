Judeţul din România care e lider detaşat în atragerea fondurilor europene. Cum sunt cheltuiţi 40 de miliarde de lei la nivel naţional

Cluj-Napoca, oraşul de reşedinţă al judeţului Cluj, a intrat şi într-un top al celor mai sigure orașe din lume. Foto: Getty Images

Judeţul Cluj a devenit cel mai performant din ţară în atragerea fondurilor europene, potrivit unor date oficiale prezentate recent de deputatul Radu Moisin, notează Ştiri de Cluj. Astfel, cu aproape 10 miliarde de lei atrași, Clujul domină un top în care urmează judeţele Dolj – aproximativ 9,08 miliarde lei, Iași – aproximativ 8,72 miliarde lei, Constanța – aproximativ 7,68 miliarde lei și Prahova – aproximativ 7,31 miliarde lei.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene transmite, la data de 14 aprilie 2026, că la nivel național sunt în derulare peste 8.300 de proiecte finanțate prin politica de coeziune, dintre care 287 sunt considerate de importanță strategică. În același timp, plățile validate au depășit pragul de 40 de miliarde de lei, semn că implementarea începe să accelereze, mai transmite sursa amintită.

"Absorbția fondurilor europene 2021–2027: Clujul, lider absolut între județele României! Datele oficiale actualizate de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene la 14 aprilie 2026 indică un progres relevant în implementarea fondurilor din politica de coeziune 2021–2027: peste 8.300 de proiecte finanțate la nivel național, 287 de proiecte de importanță strategică și plăți validate de peste 40 de miliarde de lei.

Analiza la nivel de județe evidențiază însă diferențe clare de performanță în atragerea și utilizarea acestor resurse. În topul județelor după valoarea fondurilor atrase se regăsesc: Cluj – aproximativ 9,98 miliarde lei, Dolj – aproximativ 9,08 miliarde lei, Iași – aproximativ 8,72 miliarde lei, Constanța – aproximativ 7,68 miliarde lei și Prahova – aproximativ 7,31 miliarde lei", a declarat deputatul Radu Moisin.

Acesta a evidenţiat performanţa Clujului: „Comparativ cu județe similare ca populație și structură economică, Clujul se menține la un nivel ridicat de performanță, confirmând faptul că investițiile pot fi accelerate acolo unde există viziune și capacitate de execuție".