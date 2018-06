Liliana suferea de mai multă vreme din iubire. Într-o zi, a deschis ușa șifonierului și a făcut ceva năucitor. Ce au aflat acum părinții fetei

O tânără din Brăila s-a spânzurat în șifonier, după o depresie în iubire. Liliana, o fată în vârstă de 18 ani, singurul copil al familie sale, era din satul Scorțaru Vechi, comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila, dar locuia cu chirie în orașul Brăila.

„Eu ceva aveam pe baiatul asta, aveam o banuiala. Era foarte dubios! Nu mi-a placut comportamentul lui. Era si tatuat. Eu i-am zis fetei mele ca baiatul asta nu e pentru familia noastra. Relatia ei mergea foarte… ei ii era frica de el. El nu mai vroia sa o lase sa vorbeasca cu prietenele. El nu m-a sunat. A venit mama lui la Morga. Ce sa vorbesc eu cu doamna? El este peste (n.r. proxenet). Tocmai acum ne-au spus prietenele ei”, a declarat mama Lilianei la Acces Direct, relatează Libertatea.

In emisiunea TV a intervenit si Petrica Stamate, mama iubitului Lilianei. „A mancat la masa cu noi, a stat la masa cu noi. Eu ii trimiteam mancare in casolete. Mama ei nu stie macar un pic din viata Lilianei, cate stiu eu. Stie unde a stat fiica ei? A ajutat-o vreodata cu bani? El nu a batut-o. A gasit-o cu baieti, i-a dat doua palme… stiu toate treburile. Ai dumneata dovezi ca este peste? Te dau in judecata!”, a spus aceasta.