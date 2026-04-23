Lipsa toaletelor de pe plajele din România "alungă" turiştii pe litoralul din Bulgaria sau Grecia. "Ar fi bomboana pe coliva unor zone"

Lipsa toaletelor de pe plajele din România "alungă" turiştii pe litoralul din Bulgaria sau Grecia. FOTO: Getty Images

An de an, litoralul românesc are o mare problemă: cea a lipsei toatelelor din apropierea plajelor. Şi anul acesta, cu o săptămână înainte de deschiderea oficială a sezonului estival, reporterii Antena 3 CNN au făcut o inspecţie şi au constatat că problema persistă. O problemă care îi determina pe turişti să aleagă să meargă în vacanţă la mare la vecinii bulgari sau în Grecia ori Turcia.

Stațiunile de pe litoral, inclusiv Mamaia Nord și Vama Veche, se confruntă cu lipsa toaletelor de pe plajă, după demolarea construcțiilor neautorizate. În prag de sezon estival, situația ridică probleme serioase pentru turiști și operatorii din turism.

"Lipsa toaletelor anul acesta pe litoral va duce la o creștere, în opinia mea, alarmantă, a bacteriilor E.coli în apa de îmbăiere, lucru care, în sezoanele din urmă cu foarte mulți ani, a condus inclusiv la interzicerea îmbăierii.

Este o situație cu care nu îmi doresc să se confrunte litoralul în anul acesta, pentru că ar fi bomboană nu pe tort, ci pe coliva unora dintre zone", a declarat Horia Constantinescu, Protecția Consumatorului Constanța.

Problema nu este doar în Mamaia, ci și în Vama Veche, o stațiune aglomerată pe tot parcursul sezonului.

"În Vama Veche nu au existat, pe sectoarele de plaje nu au existat niciodată amplasate toalete. Există o serie de toalete amplasate în zone în zonele limitrofe, plăjii, dar la modul general, într-adevăr, lipsa toatelor pe plajă este într-adevăr o mare problemă. Nu poți să faci un turism civilizat fără condiții elementare", a afirmat Mihai Feodorov, primar Limanu.

"Mai avem foarte puțin până până se deschide litoralul. Suntem pregătiți în proporție de 100% așteptăm turiștii să să vină pe litoralul românesc. Cei mai mulți operatori respectă cerințele tuturor organismelor de control. Cei mai mulți respectă cam în totalitate ceea ce se cere pe pe litoral", a afirmat Dorin Ciubotaru, membru Resto.

Toalete și beach-baruri, demolate

Toaletele și beach barurile au fost demolate, iar în lipsa unor alternative rapide, autoritățile și operatorii din turism încearcă să găsească soluții de compromis pentru începutul verii.

"Suntem pe cel mai lung sector de plajă din stațiunea Mamaia. De lângă apă și până la faleză sunt mai bine de 200m. Aceasta este distanța pe care ar trebui să o parcurgă de mai multe ori pe zi un turist care își dorește să ajungă la una dintre toaletele de la hoteluri. Ei bine, cea mai rapidă variantă pentru ei rămâne apa mării", Cătălina Smereca - reporter Antena 3 CNN.

Rămâne de văzut dacă până la deschiderea sezonului estival autoritățile vor reuși să găsească soluții rapide, astfel încât turiștii care ajung pe litoral să nu fie puși în situații neplăcute.