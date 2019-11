Liviu era acasă cu trei fete și un băiat, când a fost lovit de o poftă bizară. Una dintre fete a scos telefonul și a postat filmulețul pe Facebook: „Mi-a fost greaţă. Maică-mea nu știam ce să-mi facă!"

Scene incredibile petrecute acum ceva vreme într-un apartament din Iași.

Liviu P. în vârstă de 37 de ani, recidivist, a fost condamnat la 4 ani şi 8 luni de închisoare cu executare după ce a fost găsit vinovat de lipsire de libertate şi lovire. Victima sa a fost un copil ce provine dintr-o familie defavorizată, care a rămas cu sechele în urma incidentului.

Potrivit unei filmări de pe Facebook, copilul este lovit de către Pascu în apartamentul său, dar şi de către una dintre fiicele sale, şi, la un moment dat, este forţat să bea urină dintr-un recipient. La scenă a asistat, pe lâng major, cele două fiice ale sale, precum şi o prietenă de-a acestora, scrie Adevărul.

„Mi-a fost greaţă. M-am simţit foarte jignit, nu mai ştiam de viaţa mea când mi-au dat drumul şi am plecat de acolo, eram conştient că filmarea o să ajungă pe Facebook pentru că eu am văzut că o colegă de-a lui fiică-sa filma în timp ce mie mi-au dat să beau urină (...) O săptămână nu am mai ştiut de mine, mulţi prieteni nu mai stăteau cu mine, chiar şi maică-mea, când a aflat, nu mai ştia ce să facă. A suferit şi mama mea“, a declarat în instanţă victima.