Lucrările pentru Drumul Expres Arad - Oradea ar putea începe în această vară. CNIR a început discuțiile cu constructorii

Publicat la 09:46 15 Mai 2026 Modificat la 09:50 15 Mai 2026

Drumul Expres Arad - Oradea va avea o lungime de 120 de kilometri. Sursa colaj foto: cjbihor.ro

Proiectul Drumului Expres Arad - Oradea ar putea avansa mai rapid decât era estimat inițial, după ce a fost transferat de la Compania Națională de Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) la Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR). Aceasta din urmă a început deja discuțiile cu constructorii, iar lucrările ar putea începe chiar din această vară, deși fostul administrator al proiectului programase ordinul de începere abia pentru anul viitor, relatează ebihoreanul.ro. "Noi avem interesul să începem în această vară, dar mai urmează o discuție", a declarat şeful CNIR, Gabriel Budescu. Investiția în cei 120 km ai Drumului Expres Arad-Oradea se ridică la 10,7 miliarde de lei, inclusiv TVA, proiectul beneficiind de finanțare europeană

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a anunţat că instituția a demarat deja negocieri cu constructorii.

"Ne dorim să începem cât mai curând lucrările, în această vară", a declarat Gabriel Budescu, directorul general al Companiei Naţionale de de Investiții Rutiere, potrivit sursei citate.

Anunţul oficialului vine după ce la începutul lunii ministrul Transporturilor a emis un ordin pentru predarea de către CNAIR către această companie a proiectului Drumului Expres Oradea - Arad, a cărui construire este prevăzută pe trei loturi.

Deși pentru toate cele trei loturi desemnase constructorii în perioada ianuarie – august 2025, CNAIR a anunțat că va emite ordinul de începere a lucrărilor doar anul viitor, pe 1 martie 2027, invocând pe de o parte exproprieri care mai trebuie făcute, iar pe de alta faptul că nu dispune de fonduri suficiente pentru co-finanțarea proiectului, care are cea mai mare parte a finanțării asigurată din fonduri europene.

"Din cei trei antreprenori, am discutat deja cu două asocieri, cele care urmează să execute lucrările pe lotul 1 (n.r.: între Oradea și Salonta) și pe lotul 3 (n.r.: din Chișineu Criș până în municipiul Arad), și am analizat problema gropilor de împrumut, zone de unde constructorii iau materialele pentru înălțarea șoselei, și mai urmează să avem o discuție ca să vedem, dacă le dăm ordinul de începere, încep lucrările?

Noi avem interesul să începem în această vară, dar mai urmează o discuție să vedem în ce măsură ajungem la un numitor comun astfel încât contractele să înceapă efectiv", a explicat Gabriel Budescu.

Pentru lotul 1 Oradea - Salonta (33,7 km + un drum de legătură de 5,3 km cu DN 79) licitația organizată de CNAIR a dat câștigătoare asocierea Precon Transilvania (parte a grupului Selina) – Automagistral Pivden (Ucraina), pentru lotul 2 Salonta – Chișineu Criș (39,7 km + de 10 km drum de legătură spre granița cu Ungaria) asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi AS – Straco Holding, iar pentru lotul 3 Chișineu Criș – Arad (47,07 km + 2,9 drum de legătură spre zona industrială Arad Vest) compania Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.

Proiectul Drumului Expres Arad - Oradea, cu o lungime de 120 de kilometri, este estimat la 10,7 miliarde de lei, TVA inclus, finanțarea europeană fiind asigurată prin Programul Transporturi 2021–2027, ceea ce permite finalizarea și decontarea lucrărilor până în 2029.