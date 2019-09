Luminița din Caracal era la ora de biologie, când profesorul s-a apropiat de ea și a făcut ceva rușinos. Ceilalți elevi au văzut totul. Abia acum s-a aflat grozăvia. "Lasă-l și tu, dar dacă te cheamă undeva, nu te duci"

Luminița e profesoară și directoare de școală. Atunci când o elevă s-a plâns de faptul că a fost pipăită de șoferul microbuzului școlar, femeia și-a amintit că a trecut și ea prin clipe delicate când era la școală.

"Sunt mămică și eu, am trei copii. O înțeleg pe mama Alexandrei, dar trebuie și cercetat puțin, cu luare aminte. Foarte mulți bărbați peste 50 de ani glumesc într-un fel, uneori. Dar nu ar face și altceva. Am pățit-o și eu, când eram elevă. Am avut un profesor de biologie care ne arăta sistemul osos pe noi. Tata era director atunci în școală. Și când profesorul de biologie ne arăta, ne atingea pe sâni, pe fese. I-am spus doar mamei, că tata l-ar fi dat afară. Mi-a spus mama: “Lasă-l și tu, dar, dacă te cheamă undeva, să nu te duci!”. Of, Doamne, nici nu mai știi ce să crezi, nu vedeți lumea asta cum e?", a povestit aceasta.

Citește povestea completă, pe Libertatea.