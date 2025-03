Mai multe primării din Gorj au deschis în baruri birouri de încasare a taxelor și impozitelor. FOTO Antena 3 CNN

Dornici să strângă bani la bugetul local, reprezentanţii primăriilor din mai multe comune din judeţul Gorj au găsit o variantă inedită de a stimula populaţia să-şi plătească taxele şi impozitele. Au decis să deschidă birouri de încasare a taxelor în barurile şi magazinele din comune.

Astfel că, locuitorii vor putea să-şi achite datoriile către stat chiar în timp ce îşi fac cumpărăturile sau stau la un pahar de vorbă.

Măsură a fost luată, spun cei din primării, pentru a veni în sprijinul cetățenilor, mai ales în zonele rurale, unde accesul la serviciile administrației locale este mai dificil.

În localitatea Dănești, din județul Gorj, casierul primăriei vine la unul dintre barurile din localitate. Acolo, și-a improvizat un birou, iar când oamenii ajung să-și cumpere câte ceva, funcționarul le amintește cât datorează statului.

Localnic: E binevenit. Ne ajută că vine primarul.

Reporter: Până la primărie cât aveați de mers?

Localnic: Cam 7 kilometri.

Localnic: E bună metoda asta.

Localnic: E bine că a organizat primăria și vin aici, nu ne mai ducem ca în trecut 7 km până la primărie.

Cei care își achită datoria până la sfârșitul lunii martie vor beneficia de o reducere de 10%.

Silviu Filip, primar în Dănești: "La fiecare început de an, de aproximativ 5 ani de zile, cei care achită taxele și impozite locale până la sfârșitul lunii martie beneficiază și de o mică reducere. În fiecare an se strânge o sumă foarte mare de bani, să zicem așa. Și am hotărât că este de bun augur ca atunci când omul vine să-și ridice pâinea dimineața de la magazin să-și achite și aceste taxe".

În felul acesta, reprezentanţii primăriei se asigură că taxele şi impozitele sunt plătite la timp.