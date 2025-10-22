Mai mulți elevi din Bistrița-Năsăud, aflați în excursie, au fost agresați fizic de un bărbat în hotelul în care erau cazați

O angajată a unității respective a sunat de urgenţă la 112 / Sursa foto: Getty Images

Mai mulţi elevi din judeţul Bistriţa-Năsăud care erau cazaţi într-un hotel din Deva au fost agresaţi de un bărbat deranjat de zgomotul produs de aceştia. O angajată a unității respective a sunat de urgenţă la 112.

Potrivit autorităților locale, incidentul s-a petrecut marți seara, într-un hotel din Deva.

Profesoara și, totodată, diriginta grupului de elevi le-a spus polițiștilor sosiți la unitatea hotelieră că, în jurul orei 00:35, în timp ce copiii se aflau în camera lor, au fost agresaţi fizic de un bărbat de 42 de ani, din judeţul Cluj, cazat în acelaşi hotel, care ar fi fost deranjat de zgomotul produs de elevi.

„În noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025, în jurul orei 01:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Deva au fost sesizaţi prin SNUAU 112 de către o angajată a unui hotel din municipiu, care a reclamat faptul că un grup de elevi cazaţi în unitate a fost agresat fizic de un bărbat cazat, de asemenea, în incinta hotelului”, a transmis IPJ Hunedoara.

Femeia a mai precizat că elevii se aflau într-o excursie şcolară.

Poliţiştii din Deva au întocmit dosar penal pentru infracţiunea de lovirea sau alte violenţe.