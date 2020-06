Mama tinerei arse din Mehedinți nu și-a văzut fata de 16 ani: 'E din cauza lui. Nu am cu ce să mă duc la fată'

De altfel, mama acesteia susţine că nu a fost lăsată de tată să îşi vadă copiii în ultimii 16 ani şi acesta este încă un motiv pentru care este reticentă să se intereseze de starea vreunuia dintre ei, chiar dacă este vorba despre o situaţie dramatică.

Aurelia Neniu are 40 de ani și stă la Ionești. Nu are pic de emoție, nicio trăire. Mai are alți trei copii și toți sunt într-un centru de plasament. La ea nu mai e niciun copil.

Nu are serviciu, cerșeste, nu are nici bărbat ,spun oamenii.

A spus că nu pleacă la fată pentru că nu are cu ce, deși a fost găsită într-o cârciumă.