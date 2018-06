Marius avea doi copii minunați acasă, dar aseară a simțit că nu mai rezistă. Decizia pe care a luat-o a șocat un oraș întreg. Ce a văzut totuși lumea pe pagina lui de Facebook

Un timișorean de 33 de ani, Marius B, s-a aruncat de pe un pod al autostrăzii A1 Lugoj-Timișoara și s-a sinucis. A lăsat în urmă un bilet în care își explica gestul suicidar.

„Vă rog frumos să mă iertați! Am fost un laș!!! Nu am avut puterea să trec peste probleme și am căzut în depresie și în patima alcoolului, care în ultimele două săptămâni doar el m-a ținut în viață. Nu vreau să se simtă nimeni vinovat pentru gestul meu. Singurul vinovat sunt EU!? !!! Mă simt foarte bolnav și nu vreau să fiu o povară pentru nimeni. Nu vreau să spuneți că nu mi-am iubit copiii și familia. Pentru ei mi-am sacrificat ultimii ani din viață și nu regret nicio secundă. V-am iubit. Mai mult ca pe mine. Pui…. vreau să ai grijă de ei și să știe că eu sunt sus și îi văd. Vă iubesc”, a scris bărbatul pe mesajul de adio.

Totuși, Marius nu părea un om depresiv, dacă e să judecăm după fotografiile de pe Facebook, acolo unde sunt zeci de imagini cu cei doi copii ai săi. De fapt, aproape toate pozele sunt cu cei mici. Psihologii explică acest gen de realități prin faptul că de regulă oamenii postează doar ceea ce vor ei să se vadă și că de foarte multe ori, aceste imagini nu reflectă realitatea.