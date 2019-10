Marius se plimba sâmbătă prin pădure, prin Poiana Brașov, când a zărit ceva incredibil: "O Doamne, erau trei și erau enormi! Prietenii mei nu m-au crezut nicio secundă Și totuși... erau acolo!"

foto: Newsbv.ro

Un brașovean, instructor de înot, poate spune că a făcut descoperirea vieții lui. Cunoscător și pasionat de culesul ciupercilor, dar și de prepararea lor, Marius Sorin Sav a avut parte de cea mai grozavă experiență: a găsit trei hribi uriași, scrie newsbv.ro.

Nimeni nu l-a crezut când a povestit cât de mari sunt. Mai mult, prietenii au început să glumească pe seama lui, că i-a umflat cu pompa sau că sunt gonflabili. „Sâmbătă i-am găsit, în Poiana Brașov, iar duminică după amiaza i-am gătit. Exact trei bureți am găsit, nimic mai mult, Pe cel mare nici nu am putut să îl cântăresc, cu cântarul de bucătărie. M-am urcat pe cântarul mare, apoi l-am luat în brațe, și am făcut diferența. Avea undeva la 5,7 – 5,8 kg”, a povestit, în exclusivitate pentru cititorii newsbv.ro, Marius Sav.

Mai multe, foto, pe newsbv.ro.