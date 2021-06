Mașină făcută praf, după ce șoferul a lovit un urs care i-a ieșit în cale, în Băile Țușnad

Accidentul s-a produs noaptea, în apropiere de Băile Tușnad.

Ursul traversa strada întunecată, iar șoferul l-a văzut mult prea târziu.

”La un moment dat, bărbatul s-a trezit că în față, din pădure pe șosea îi apare un urs. Practic ursul a fost lovit în plin și a dispărut în pădurea din apropiere.

Mașina a fost grav avariată, așa cum vedeți și în imagini. Practic, partea din față a fost distrusă. Din fericire, șoferul a scăpat doar cu o sperietură groaznică.

Autoritățile încearcă acum să găsească ursul, care a fost cel mai probabil rănit”, a declarat Dragoș Boța, jurnalist Pressalert.

Un șofer a filmat momentul impactului cu ursul.

Avertizăm faptul că imaginile au un puternic impact emoțional.

Un urs a pătruns în noaptea de sâmbătă spre duminică în casa fostului primar din Tușnad Sat, lângă Băile Tușnad.

Usul era înfometat și a golit lada frigorifica, dar a făcut și alte distrugeri mari la demisolul casei unde a intrat.

”A incercat sa intre la demisol distrugand pe jumatate o usa termopan, dupa a gasit un geam mai mic a intrat pe acolo s-a apucat de o lada frigorifica bineinteles a distrus tot, a desfacut lada, a mancat ce a putut sa manance, a scos afara tot si pe acolo pe unde a intrat a si iesit. In tusnad nu este o raritate si la restaurante si la casa oamenilor si peste tot vin ursii. De ani de zile se tot fac cereri dar in realitate nu se face nimic. Nu eram acasa, noi am fost plecati si dimineata cand am venit si am gasit ce se vede” a spus fostul primar în direct la Antena 3.

Un urs a vrut să intre în mașina turistului care îl hrănea în Sinaia

Sunt probleme cu urșii în tot mai multe zone din țară. Un alt animal a fost surprins pe drumul spre Cota 2000 Sinaia.

Un turist a încercat să-l hrănească, dar a avut parte de o surpriză neplăcută.

"A fost o aventură frumoasă, ținând cont că eram în mașină. Că altfel dacă nu eram în mașină putea să iasă foarte rău. Coboram de la Cota 2000 și pe drum spre oraș ne-am întâlnit cu animalul. Am încercat să-i dau ceva pufuleți și atunci... violent. N-a fost violent, pur și simplu s-a urcat pe mașina mea - se vede în imagini - să sară în mașină, cum s-ar zice, pur și simplu.

Nu a plecat. A rămas acolo. Eu am plecat și l-am lăsat acolo. Au venit alți turiști, s-au uitat la el, l-au hrănit", a povestit Bogdan Ivan, în exclusivitate pentru Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal