Un urs a distrus casa unui politician din Tușnad Sat. Animalul a golit lada frigorifică

Usul era înfometat și a golit lada frigorifica, dar a făcut și alte distrugeri mari la demisolul casei unde a intrat.

”A incercat sa intre la demisol distrugand pe jumatate o usa termopan, dupa a gasit un geam mai mic a intrat pe acolo s-a apucat de o lada frigorifica bineinteles a distrus tot, a desfacut lada, a mancat ce a putut sa manance, a scos afara tot si pe acolo pe unde a intrat a si iesit. In tusnad nu este o raritate si la restaurante si la casa oamenilor si peste tot vin ursii. De ani de zile se tot fac cereri dar in realitate nu se face nimic. Nu eram acasa, noi am fost plecati si dimineata cand am venit si am gasit ce se vede” a spus fostul primar în direct la Antena 3.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat că propunerea de ordonanţă de urgenţă ce vizează intervenţia imediată în cazul urşilor care vin în zonele locuite va fi discutată în coaliţia de guvernare şi a punctat că obligaţia ministerului este să apere cetăţenii.



"Obligaţia noastră, nu doar rolul, obligaţia noastră, a ministerului, este să apărăm cetăţenii, în primul rând şi, din acest punct de vedere, este absolut necesară o intervenţie imediată, rapidă, promptă, în cazurile de pericol. Vom face această propunere la nivelul Guvernului, propunerea va fi discutată inclusiv în coaliţie.

Am avut mai multe discuţii cu domnul viceprim-ministru Kelemen (Kelemen Hunor-nr), dânsul va susţine această discuţie în coaliţie, ne vom întâlni şi cu alte organizaţiile nonguvernamentale pentru a discuta această propunere", a declarat Tanczos Barna în localitatea Sândominic, după discuţia avută pe această temă cu primarii din zonă şi cu reprezentanţii asociaţiilor de vânătoare şi ai asociaţiilor fermierilor.



Ministrul Mediului a subliniat importanţa prevenţiei atacurilor, pe lângă intervenţia imediată, în cazul urşilor care vin în localităţi şi a ţinut să precizeze că în niciun caz nu va fi vorba de vânătoare de trofee, aşa cum se vehiculează.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal