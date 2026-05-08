Moarte suspectă la spitalul din Paşcani. Un bebeluş a murit la două zile de la naştere. Acuzaţiile părinţilor

Medicii susţin că micuţul s-ar fi născut fără probleme. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Moarte suspectă la Spitalul Municipal din Pașcani, județul Iași. Un nou-născut a murit în spital, după ce starea lui s-ar fi agravat de la o oră la alta. Băiețelul venise pe lume cu probleme cardiace, iar tatăl susține că a cerut transferul copilului la Spitalul Municipal din Iași, însă medicii au refuzat. La scurt timp, micuţul a început să se simtă rău, a intrat în stop cardio-respirator şi a murit. Atenţie, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional!

Mama băieţelului a povestit cum medicii i-au spus după naștere că fiul ei este bine și poate rămâne internat la Pașcani. La doar câteva ore distanță, aceasta a aflat vestea tragică, după ce inima nou-născutului a cedat.

"Am fost la spital să nasc și, după ce am născut, mi-au luat copilașul și au spus că e în regulă. După aceea, când au venit la mine, în salon, mi-au spus că nu se simte bine, că doar are niște palpitații la inimă, care îi bate mai tare. Și, de acolo ,nu mi-au mai spus nimic până ce m-am dus eu în salon. De la salon, l-am văzut că s-a făcut vânăt la guriță. Au spus că îl ţin la Paşcani, că e bine, că nu mai are nimic. Şi până noaptea nu mai...", a declarat mama micuţului.

Tatăl copilului acuză că solicitările repetate pentru transfer la un spital din Iași au fost refuzate.

"Am fost la doamna doctor pentru a povesti ce se întâmplă cu bebeluşul meu, pentru că am auzit că îi este rău. Am întrebat-o care este problema cu bebelușul şi a spus că problema cu bebelușul este că s-a albăstrit un pic la guriță și nu putea să mai respire, dar și-a revenit. A stat două zile în care nu a avut nicio problemă", a povestit bărbatul.

Ulterior, el a mai făcut următoarele precizări: "Domnul doctor, când a intrat în salon și a văzut copilul, a văzut că situația lui se agravează și a încercat să apeleze la domnul doctor de la Iași. Și a venit o echipă de la Iași de doctori... au intervenit, dar nu au putut să mai facă nimic pentru el că era destul de grav".

Bebelușul cântărea puţin peste 3 kilograme, iar medicii susţin că s-ar fi născut fără probleme de sănătate.

"Nou-născutul, după naștere, a avut o adaptare neonatală normală, parametrii au fost în limite normale. Însă, după 24 de ore de la naștere, la examinarea colegilor mei neonatologi, se constată un suflu cardiac anormal. În primele 48 de ore, starea generală a fost normală", a declarat dr. Vasilica Scutelnicu, directorul medical al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani.

Momentan, părinții nu au depus plângere la poliție, însă au spus că își vor cauta dreptatea în instanță. În prezent, ei se pregătesc pentru înmormântarea copilului.