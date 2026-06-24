Momentul în care un șofer de TIR forțează bariera la trecerea de cale ferată, în Constanța. Imaginile au fost trimise Poliției

<1 minut de citit Publicat la 11:07 24 Iun 2026 Modificat la 11:07 24 Iun 2026

Un șofer de TIR a forțat bariera de la trecerea la nivel cu calea ferată din localitatea Dorobanțu, județul Constanța.FOTO: captura video Antena 3 CNN

Un șofer de TIR a forțat bariera de la trecerea la nivel cu calea ferată din localitatea Dorobanțu, județul Constanța. Momentul a fost filmat, iar imaginile au fost trimise Poliției, pentru ca șoferul să fie găsit.

Camerele de supraveghere ale SRCF Constanța, din stația Dorobanțu, au surprins momentul în care un şofer de TIR a forțat bariera care cobora și a trecut cu viteză peste șina de tren.

Incidentul a avut loc marți, la ora 17.30, în stația Dorobanțu BAT km 0+979, amplasată pe DN22C.

Bariera nu s-a mai putut închide după ce a fost lovită de către autovehicul și, astfel, a fost afectată circulația trenurilor Dorobanțu - Nazarcea.

Polițiștii de la Serviciul Siguranță Rutieră din cadrul IPJ Constanța au intervenit la fața locului și au dirijat circulația până la ora 19.45, când personalul de la SRCF Constanța a reparat bariera.

În urma acestui incident, CFR Infrastructură Constanța a trimis imaginile la Inspectoratul de Poliție Județean, pentru a fi găsit și sancționat șoferul iresponsabil.