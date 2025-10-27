Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara de biologie pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceu

Profesoară de biologie din Iași descoperită de elevii ei pe videochat FOTO: Antena 3 CNN/ bzi.ro

Este anchetă de amploare la o școală din Iași, după ce o profesoară de biologie a apărut în ipostaze indecente pe un site de videochat. Totul s-a aflat după ce elevii au distribuit pe rețelele sociale capturi din acele clipuri făcute de tânăra de 24 de ani.

Tânăra profesoară de biologie din Iași, în vârstă de 24 de ani, a ajuns în centrul scandalului, după ce elevii liceului la care predă au descoperit imagini și videoclipuri cu ea pe site-urile de videochat.

În mediul online, profesoara era cunoscută drept Alessia Reece. Avea un profil detaliat și un tarif de 1,4 dolari pe minut.

Capturile apărute în școală s-au răspândit rapid printre elevi și au stârnit reacții puternice din partea părinților și a comunității locale. Conducerea școlii la care profesoara preda a confirmat că situația este cunoscută și că se desfășoară verificări oficiale.

Versiunile oferite însă de director și directorul adjunct diferă. În timp ce una susține că profesoara și-ar fi dat deja demisia, cealaltă spune că încă este angajată. Inspectoratul Școlar Județean Iași a anunțat că va trata cazul cu seriozitate și va dispune sancțiuni disciplinare severe, inclusiv desfacerea contractului de muncă, asta însă doar dacă acuzațiile se confirmă.

Între timp, mai mulți părinți au cerut și ei măsuri urgente și au invocat necesitatea unui mediu educațional sigur.

Profesoara nu a oferit nici până în acest moment un punct de vedere oficial.

Profesoara vizată este originară din Arad, a absolvit Facultatea de Biologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a obținut nota 9,73 la examenul de titularizare, fiind repartizată pe post la Liceul „Lascăr Rosetti” din Răducăneni. Ea predă biologia atât la clasele de gimnaziu, cât și la cele de liceu, potrivit bzi.ro.