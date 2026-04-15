O arteră importantă din București se transformă complet, anul acesta: Cum va arăta părculețul care schimbă intersecția de la Dorobanți

Randare digitală cu intersecția de la Piața Dorobanți din București, după reamenajare. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului București a publicat astăzi primele imagini cu modul în care va fi reamenajată alveola verde de pe Calea Dorobanți, un spațiu urban care urmează să fie transformat într-o zonă modernă de relaxare și care schimbă complet fața intersecției de pe artera intens circulată din Capitală.

Proiectul vine în contextul problemelor tot mai acute legate de poluare, trafic intens și deficitul de spații verzi din Capitală. Reprezentanții municipalității subliniază că Bucureștiul are nevoie de intervenții punctuale, dar frecvente, pentru a introduce „oaze” de verdeață și zone pietonale în mijlocul aglomerării urbane.

Potrivit imaginilor de tip randare 3D publicate, noul spațiu de pe Calea Dorobanți va include suprafețe extinse de vegetație, mobilier urban modern și alei care să încurajeze plimbările și petrecerea timpului în aer liber.

Reamenajarea alveolei face parte dintr-o strategie mai amplă de regenerare urbană, prin care autoritățile își propun să îmbunătățească calitatea aerului și nivelul de confort al locuitorilor.

Lucrările sunt programate să aibă loc în cursul acestui an, iar municipalitatea a invitat cetățenii, pe pagina oficială de Facebook, să își exprime opiniile cu privire la noul design propus.