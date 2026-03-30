O bucată de drum s-a surpat și a căzut în apă, într-o comună din Vrancea: Este gaură în asfalt pe un sens de mers al DJ 205D, în Paltin

<1 minut de citit Publicat la 10:35 30 Mar 2026 Modificat la 10:35 30 Mar 2026

Alunecare de teren pe DJ 205D, în satul Prahuda din comuna Paltin

Circulaţia rutieră se desfăşoară restricţionat, luni, pe DJ 205D, în zona satului Prahuda din comuna Paltin, după ce o bucată de asfalt s-a surpat ca urmare a unei alunecări de teren, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea.

Potrivit sursei citate, traficul în zonă se desfăşoară pe o singură bandă de circulaţie.

Poliţiştii rutieri sunt prezenţi la faţa locului şi acţionează pentru dirijarea traficului, în vederea prevenirii unor incidente.

Reprezentanţii IPJ Vrancea recomandă conducătorilor auto să circule cu prudenţă şi să respecte indicaţiile poliţiştilor din teren.