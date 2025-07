O căprioară a fost salvată de la înec de pompierii din Buzău: „În slujba vieţii, devotamentul nu dispare”

Căprioara a fost observată de un localnic / foto: facebook ISU Buzău

Pompierii din Buzău au intervenit, luni, pentru salvarea unei căprioare căzute în lacul din Parcul Crâng. „În slujba vieţii, devotamentul nu dispare”, au transmis aceștia.

Potrivit ISU Buzău, apelul la 112 a fost dat de un localnic, care a observat căprioara în lacul din Parcul Crâng.

„Apelul a avut loc astăzi la ora 12.20, s-a anunţat că în lacul din Parcul Crâng a fost văzută o căprioară, am plecat cu o barcă pneumatică de salvare, am făcut eforturi să ajungem la căprioara care s-a speriat şi a ajuns în cele din urmă pe mal, am împins-o oarecum să facă gestul", a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al ISU Buzău, Vlăduţ Pârvu.

Pompierii au scris şi o scurtă strofă, la scurt timp după intervenţie.

„În slujba vieţii, devotamentul nu dispare. Căprioara salvată primeşte iar suflare. Pentru pompieri, principiul e unul firesc: Orice viaţă salvată este un gest omenesc”, a transmis, pe pagina de Facebook, ISU Buzău.