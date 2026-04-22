O companie de prelucrare a lemnului din Sălaj se închide și dă afară toți angajații

O companie din localitatea Surduc, judeţul Sălaj, specializată în prelucrarea lemnului, şi-a încetat activitatea, disponibilizându-i printr-o concediere colectivă pe toţi cei 73 de angajaţi.

Situaţia primei disponibilizări colective din acest an din judeţ a fost analizată miercuri, în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social, desfăşurată la Instituţia Prefectului Sălaj.



Directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj, Daniel Opre, a precizat că procesul de disponibilizare s-a desfăşurat etapizat, ultimele persoane fiind luate în evidenţă chiar în această perioadă.



"Este vorba despre o companie din Surduc care a efectuat o concediere colectivă pentru 73 de persoane, practic toţi angajaţii. Calendarul înregistrărilor la AJOFM a fost următorul: 14 persoane pe 26 martie, 35 de persoane pe 9 aprilie şi restul de 24 de persoane în prezent. Încercăm să îi reintegrăm rapid, orientându-i spre locurile de muncă vacante sau spre cursuri de formare profesională", a declarat Daniel Opre, citat de Agerpres.



Potrivit conducerii AJOFM, persoanele disponibilizate pot beneficia de indemnizaţie de şomaj pe o perioadă de până la 12 luni, în funcţie de vechime. Cuantumul este calculat pe baza Indicatorului Social de Referinţă (ISR), la care se adaugă o cotă procentuală din media veniturilor pe ultimele 24 de luni.



Daniel Opre a precizat că AJOFM se află în discuţii cu un angajator din Parcul Industrial Jibou care şi-a manifestat intenţia de a prelua o parte din foştii salariaţi de la Surduc, în funcţie de specializările acestora.



Situaţia este monitorizată şi la o altă firmă importantă din Jibou, producătoare de volane auto, cu peste 280 de angajaţi, unde au existat înregistrări individuale de şomeri, deşi nu s-a atins pragul pentru o concediere colectivă.



Prefectul judeţului Sălaj, Claudiu Bîrsan, a explicat că industria prelucrării lemnului traversează o perioadă extrem de dificilă, fiind afectată de un cumul de factori macroeconomici şi geopolitici.



"Din discuţiile purtate cu reprezentanţii acestei ramuri industriale, problemele majore sunt legate de creşterea preţurilor la energie şi de închiderea unor pieţe de desfacere esenţiale, precum cele din Rusia şi Ucraina. Totodată, companiile locale se confruntă cu o concurenţă dezavantajoasă din partea mărfurilor provenite din afara spaţiului comunitar", a subliniat Bîrsan.