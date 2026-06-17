O comună din România va construi cel mai înalt pod suspendat din Europa: "Va deveni o destinație turistică de top"

Valoarea investiției se ridică la aproximativ 23,8 milioane de lei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

O comună din județul Bistrița-Năsăud a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul care va fi construit în comuna Parva va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Rebrei (Munții Rodnei).

Primarul localității Parva, Ioan Strugari, a anunțat pe Facebook semnarea contractului pentru acest proiect de infrastructură care ar urma să transforme comuna într-o destinație turistică.

"Astăzi am semnat un contract prin care Parva va deveni o destinație turistică. Este un nou vis împlinit, care va transforma Parva dintr-o localitate despre care puțini știau într-o destinație atractivă pentru tineri.



Imi doresc să construim o destinație sănătoasă, culturală și creativă, deschisă ideilor pe care să le transformăm împreună în realitate. Nu ne oprim aici și sper ca toți parvenii să creadă în acest proiect și să își dorească să facă parte din această echipă, contribuind la construirea propriului viitor.



Lipsa dezvoltării înseamnă, în timp, o dispariție lentă a localităților rurale.



Propun o consultare publică pentru alegerea unui nume potrivit pentru cel mai suspendat pod din Europa", a scris edilul pe Facebook.

Valoarea investiției se ridică la aproximativ 23,8 milioane de lei.