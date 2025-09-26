O femeie a ajuns la Urgenţe în Buzău după ce a fost muşcată de mână de un arici: L-a confundat cu o pisică

<1 minut de citit Publicat la 10:32 26 Sep 2025 Modificat la 10:32 26 Sep 2025

O femeie a fost muşcată de un arici pe care îl confundase cu o pisică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O femeie în vârstă de 64 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău după ce a fost muşcată de un arici, potrivit Agerpres.

Reprezentanţii unităţii medicale au anunţat, vineri, că la scurt timp după ce s-a prezentat la camera de gardă, pacienta a fost vaccinată şi a primit tratament cu antibiotic.

Femeia ar fi fost muşcată de degetul unei mâini, după ce a ieşit seara în curtea casei şi ar fi confundat ariciul cu o pisică.

„O femeie în vârstă de 64 de ani, din municipiul Buzău, s-a prezentat la UPU-SMURD a SJU Buzău pentru plagă prin muşcătură de arici la nivelul falangei, mâna stângă. În serviciul UPU, pacienta a primit îngrijiri medicale (toaletă, pansament, profilaxie antitetanos, tratament antibiotic). S-a recomandat consult la secţia Boli Infecţioase, în vederea administrării vaccinului antirabic”, a precizat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă.

Specialiştii recomandă, în astfel de situaţii, prezentarea la spital în cel mai scurt timp.

„Pacienţii care sunt muşcaţi de diverse animale trebuie să se prezinte la o unitate medicală în vederea administrării tratamentelor specifice”, a precizat Adriana Bunilă.