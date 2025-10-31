O femeie de 83 de ani a fost dezgropată după ce a fost otrăvită de îngrijitoarea sa, în Ilfov. I-a dat să bea săpun, vin și medicamente

Un caz de crimă comisă cu o cruzime neobișnuită, în care victima este o femeie de 83 de ani din Ilfov, este anchetat de procurori, care au găsit probe după decesul bătrânei.
O suspectă care o îngrijea pe femeie a fost arestată.
Ea fost denunțată de concubinul ei, care a făcut mărturisiri în fața oamenilor legii.
Crima a avut loc în localitatea Pantelimon.
Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional!
Bătrâna a fost otrăvită cu un amestec din săpun, vin, cafea și medicamente
Conform celor reconstituite de anchetatori, îngrijitoarea femeii i-a dat acesteia să bea un amestec format din cafea, vin, săpun și medicamente.
Apoi, cea care trebuia să aibă grijă de bătrână a strangulat-o.
Vecinii se declară uluiți de cele întâmplate.
"O femeie ok pentru vârsta ei, chiar respectuoasă, nu a supărat pe nimeni", spune un localnic.
"E șocant ce s-a întâmplat", adaugă un altul.
Octogenara avea o fiică bolnavă și un fiu cu care nu mai păstra legătura.
Poliția a fost înștiințată de decesul ei chiar de concubinul îngrijitoarei suspectată că a comis crima.
Acest bărbat locuia, la rândul lui, în casa bătrânei. După ce soția sa a murit, el a adus-o în locuință pe concubina îngrijitoare.
"Nu vă spun nimic, nu am voie să vorbesc", le-a spus el reporterilor care l-au întrebat dacă și-a denunțat partenera.
Mobilul aparent al crimei din Pantelimon, un apartament
"Bătrâna avea un apartament la parter, care urma să îi rămână bărbatului denunțător după decesul ei.
În momentul în care a aflat de moștenire, concubina ar fi decis să grăbească moartea femeii.
Ea a așteptat ca partenerul ei să plece la serviciu, apoi i-a administrat octogenarei un amestec de băuturi lichide cu tot felul de substanțe și medicamente.
După ce victima și-a pierdut cunoștința, a ucis-o prin asfixiere", a relatat Cristina Filip, reporter Antena 3 CNN.
Fiica denunțătorului se afla în apartamentul bătrânei la momentul crimei
Martoră în acest dosar este fiica bărbatului denunțător, care se afla în casă la momentul crimei.
Fiica i-a spus tatălui ei ca a auzit zgomote ciudate in apartament.
Bărbatul s-a dus la politie abia după ce femeia a fost înmormântată și a denunțat-o pe concubina sa.
Cadavrul bătrânei a fost dezgropat pentru a fi stabilită exact cauza morții.
Exhumarea a fost făcută în prezența polițiștilor și procurorului.
Legiștii au prelevat probe biologice care vor fi analizate pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului.
Îngrijitoarea suspectă de crimă plecase de multă vreme din Ilfov.
Ea a fost găsită în județul Dolj. In fata anchetatorilor, suspecta a recunoscut faptele și a fost arestată preventiv.