O fetiță de patru ani a murit într-o mașină, în parcarea unui mall din Craiova. Nașa copilei a găsit-o fără puls, în brațele mamei

Nașa fetiței a găsit copilul mort în brațele mamei, în mașina din parcarea mall-ului. Sursa foto: Antena 3 CNN

O fetiță de nici cinci ani a murit, miercuri după-amiază, în parcarea unui mall din Craiova, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla într-o mașină alături de mama sa. Nașa micuței, Florentina, a declarat pentru Antena 3 CNN, cu lacrimi în ochi, că a găsit copilul fără suflare în brațele mamei și nu își explică de ce nu a fost anunțată mai devreme despre starea gravă a micuței.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

Copila, în vărstă de 4 ani și 10 luni, care avea afecțiuni neurologice și handicap accentuat, fusese dusă la medic cu doar câteva ore înainte de tragedie. Ulterior, aceasta a rămas în autoturism împreună cu mama sa, care suferă, la rândul ei, de probleme de sănătate, în timp ce rudele – nașii fetiței – au mers la cumpărături.

La un moment dat, fetița a început să aibă probleme de respirație, iar ulterior a intrat în stop cardiorespirator. Apelul la 112 a fost făcut după ce mama ar fi anunțat că micuța a murit.

Medicii ajunși la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse conform protocolului, nu au mai putut salva viața copilului.

Nașa fetiței a povestit, pentru Antena 3 CNN, ce s-a întâmplat.

„Fetița suferă de epilepsie și sindromul Rett. I s-a făcut controlul la 12:30 și am venit la farmacie să luăm medicamentele pe care ni le prescrisese doamna doctor. Am lăsat-o pe mamă cu fetița în mașină și am luat tratamentul. Când ne-am înapoiat, mama era cu fetița în brațe, deja nu mai avea puls. Bineînțeles că eu am intervenit imediat și am anunțat prin 112 salvarea. Pompierii nu pot să spun că n-au venit repede. Au făcut tot ceea ce le-a stat în puteri. Fetița care a decedat era finișoara mea.”, a relatat femeia.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Trupul neînsuflețit al fetiței a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde necropsia va determina cauza exactă a morții.

Anchetatorii urmează să analizeze și imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a verifica dacă mama a fost în permanență în mașină sau dacă, la un moment dat, copilul a fost lăsat singur.