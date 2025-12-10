O linie de autobuz din București va lega Gara Basarab, Gara de Nord şi Autogara Filaret, din 13 decembrie. Noul traseu anunțat de TPBI

Noul traseu al autobuzului 196 din București, din 13 decembrie 2025. Sursa foto: TPBI

Actualul traseu al liniei 196 va fi prelungit, din 13 decembrie, astfel încât să se asigure o legătură directă între Gara Basarab - Gara de Nord şi Autogara Filaret, informează miercuri Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).

Potrivit unui comunicat al TPBI, Asociaţia va asigura o legătură directă între Gara Basarab - Gara de Nord şi Autogara Filaret, începând de sâmbătă, 13 decembrie 2025, prin prelungirea actualului traseu al liniei 196, din zona Chirigiu până la autogară.

Astfel noul traseu al liniei 196 va fi: Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, str. Witting, Calea Plevnei, str. Ştirbei Vodă, Bd. Eroilor, str. Bagdasar Dumitru, Şos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, str. Odoarei, Şos. Viilor, str. Fabrica de Chibrituri, Piaţa Gării Filaret, Autogara Filaret, cu întoarcere pe str. Doctor Constantin Istrati, Şos. Viilor, str. Odoarei, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, str. Doctor Rainer Francisc Iosif, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei, str. Constantin Noica, str. Mircea Vulcănescu, str. Baldovin Pârcălabul, str. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab.