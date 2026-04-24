O mașină a căzut de pe o pasarelă din Iaşi, după ce s-a ciocnit cu un TIR: Șoferița a murit pe loc. Primele imagini cu autoturismul

1 minut de citit Publicat la 11:26 24 Apr 2026 Modificat la 12:16 24 Apr 2026

O mașină a căzut de pe Pasarela Bucium din Iaşi, 24 aprilie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Accident grav în municipiul Iași. O mașină implicată într-o coliziune cu un TIR a căzut de pe pasarela Bucium, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

UPDATE 12:00 Din păcate, șoferița nu a răspuns manevrelor de resuscitare, astfel că medicii au declarat decesul.

› Vezi galeria foto ‹

Știrea inițială: O femeie a fost extrasă în urmă cu puțin timp dintre fiarele contorsionate, în stop cardio-respirator. Victimei i se aplică manevre de resuscitare.

Potrivit sursei citate, la locul solicitării se deplasează forţe din cadrul Inspectoratului, cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), o autospecială de intervenţie şi descarcerare (AID), un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) şi un echipaj de prim ajutor calificat (EPA).

De asemenea, intervin şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

„Intervenţia are ca scop salvarea persoanelor implicate, acordarea primului ajutor medical şi asigurarea măsurilor specifice pentru prevenirea altor situaţii de urgenţă”, a transmis ISU Iaşi.

Nu există alte victime.