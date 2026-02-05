O ursoaică însoțită de doi pui a fost observată lângă o pârtie de schi din Poiana Braşov. Turiştii au filmat-o de la distanţă

Unii dintre turiştii aflaţi pe pârtia Lupului din Poiana Brașov au filmat animalele sălbatice de la distanţă. Sursa colaj foto: captură video Facebook/Jandarmeria Română

Apariția unei ursoaice cu doi pui care se jucau lângă o pârtie de schi din Poiana Brașov le-a făcut turiştilor vacanţa mai frumoasă. Jandarmii montani au intervenit preventiv, iar misiunea lor a fost urmărită de la distanţă de schiorii experimentaţi, dar şi de copiii care aveau clăparii în picioare. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui incident. Autorităţile le reamintesc turiștilor să nu se apropie de animalele sălbatice pentru a le fotografia și să nu încerce sub nicio formă să le hrănească, întrucât aceste gesturi pot fi extrem de periculoase.

O ursoaică şi cei doi pui ai săi au fost observaţi joi, în apropiere de pârtia Lupului din Poiana Braşov. Jandarmii atrăgând atenţia că, deşi drăgălaşe, animalele pot reprezenta un pericol. În plus, ei fac apel la turiști să respecte regulile de siguranță și să evite orice interacțiune cu animalele sălbatice, fie pentru a face fotografii, fie pentru a le oferi hrană.

"Imaginile surprinse astăzi semnalează prezenţa unei ursoaice cu pui în zona pârtiei Lupului din Poiana Braşov. O zonă frecventată de iubitorii de schi - copii şi adulţi. Pot părea amuzanţi, uneori drăgălaşi, dar nu trebuie să uităm că animalele sălbatice reprezintă un pericol real!", a transmis Jandarmeria Română într-o postare pe Facebook, unde au publicat imaginile cu ursoaica, însoţită de cei doi pui ai săi.

Jandarmii montani sunt prezenţi în zona pârtiei Lupului din Poiana Braşov.



Totodată, ei au transmis turiştilor câteva recomandări care îi vor ține departe de orice pericol:

nu vă apropiați pentru a-i hrăni sau pentru a-i fotografia;

nu interveniți în niciun fel;

sunați imediat la 112 pentru a anunța autoritățile.