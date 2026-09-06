Operaţiune de salvare la Eforie Nord. Doi turişti au fost scoşi din mare de salvamari, după ce curenţii i-au dus în larg

Un cuplu din Iaşi, salvat de salvamarii din Eforie Nord după ce curenţii i-au dus în larg pe cei doi parteneri. Sursa foto: Agerpres

Intervenție contracronometru a salvamarilor, la Eforie Nord. Doi turişti, soţ şi soţie, au fost scoşi la timp din apele Mării Negre, după ce curenţii i-au dus în larg. La scurt timp după ce au fost aduşi pe mal, medicii au decis ca femeia să fie transportată la spital. Steagul galben arborat dimineață a fost înlocuit cu steagul roșu, ceea ce înseamnă că scăldatul este interzis.

Un cuplu din Iași a fost salvat duminică, în zona Vraja Mării din Eforie Nord, după ce au fost trași în larg de curenții puternici și nu au mai reușit să ajungă singuri la mal.

Conform declaraţiilor, salvamarilor, bărbatul este în stare bună, însă soția sa, în vârstă de 62 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Femeia a primit oxigen pe plajă de la echipele de prim-ajutor, după care a fost transportată la spital cu o ambulanță SMURD.

Duminică, Marea Neargă a devenit foarte agitată pe litoralul românesc, iar salvamarii le recomandă turiștilor să nu intre în apă. Steagul galben, arborat inițial, a fost înlocuit cu cel roșu, semnalizând interzicerea scăldatului.

Semnificația steagurilor arborate de salvamari