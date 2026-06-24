Orașul care a obținut în premieră pentru România statutul de "Eco-Proiect”: "Un motiv de mândrie”

Potrivit autorităților, recunoașterea confirmă progresele orașului în direcția unui model urban care îmbină protecția mediului, nevoile comunității și dezvoltarea pe termen lung. FOTO: Agerpres

Primarul din Târgu Mureș, Soos Zoltan, anunță că municipiul a devenit primul oraș din România care obține statutul de "Eco-Proiect” în cadrul programului internațional EcoQuartier, o certificare care validează proiectele de dezvoltare urbană sustenabilă evaluate de experți români și francezi.

Potrivit autorităților, recunoașterea confirmă progresele orașului în direcția unui model urban care îmbină protecția mediului, nevoile comunității și dezvoltarea pe termen lung, Târgu Mureș devenind astfel un reper național în domeniul planificării urbane verzi.

"Această certificare reprezintă o confirmare a eforturilor pe care le depunem pentru a construi un oraş mai prietenos cu locuitorii săi, mai sustenabil şi orientat spre viitor. Programul EcoQuartier evaluează în ce măsură proiectele de dezvoltare urbană reuşesc să răspundă simultan nevoilor oamenilor, protecţiei mediului şi obiectivelor de dezvoltare pe termen lung. Statutul obţinut acum arată că Târgu Mureş se află pe drumul cel bun. Este, totodată, un motiv de mândrie faptul că oraşul nostru este primul din România care a atins acest nivel în cadrul programului EcoQuartier", a afirmat primarul Soos Zoltan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Proiectul municipiului Târgu Mureş, a spus edilul, va sta la baza metodologiei naţionale pentru dezvoltarea eco-cartierelor, care urmează să fie elaborată cu sprijinul experţilor francezi.